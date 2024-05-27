В сфере образования Азербайджана появятся новые специальности - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В сфере образования Азербайджана появятся новые специальности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на конференции на тему "Образование в повестке дня зеленого роста".

По его словам, в ближайшие годы в систему образования будут внедряться инновации.

"Мы всегда должны быть открыты инновациям. Именно фундаментальные науки лежат в основе образования и ведут к развитию. Мы также увидим появление новых специальностей в соответствии с нынешними реалиями", - добавил он.

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