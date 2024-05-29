Обнародовано число семей, которые переселятся в село Тагибейли (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Организован медиа-тур по Агдамскому району. Представители медиа побывали в селах Тагибейли, Гюллюджа, Немирли и Шотланлы Агдамского района.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, ведущий консультант Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Умид Исазаде сказал журналистам, что на первом этапе в села Тагибейли, Гюллюджа, Немирли и Шотланлы Агдамского района будут переселены 605 семей.

"Проектируемая площадь села Тагибейли составляет 255,31 гектара. В село предусмотрено переселить 3840 человек. Для этого будет построено 885 частных домов. Проектируемая территория состоит из территории сел Тагибейли и Сума. Проектируемая площадь на первом этапе составляет 78,05 гектара, и сюда планируется переселить 108 семей. На этом этапе 22 из запланированных к строительству 108 домов будут двухкомнатными, 54 – трехкомнатными, 27 – четырехкомнатными и 5 – пятикомнатными. Кроме того, в селе будут построены здание школы на 264 ученических места, детский сад на 80 мест, медицинский центр, клуб-общинный центр, библиотека, гостевой дом, торговый центр, спортивно-оздоровительный центр, административное здание, объект бытового обслуживания, ремесленная мастерская, сельская площадь, площадь Флага, парк, пожарное депо (на 2 машины), котельная, водохранилище, спортивная площадка, 35-киловольтная распределительная установка и рыночный комплекс", - сказал он.

Затем У.Исазаде проинформировал представителей медиа о селе Гюллюджа, фундамент которого был заложен минувшим днем главой государства.

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