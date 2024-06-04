В рамках программы "Шуша - Молодежная столица ОИС - 2024" в городе пройдет восемь мероприятий - Фарид Гаибов

ШУША /Trend/ - В рамках международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества - 2024" пройдет восемь мероприятий.

Об этом, как сообщает Trend, сказал журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в кулуарах открытия международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества - 2024".

"В нынешнем году в рамках международной программы "Шуша - Молодёжная столица Организация исламского сотрудничества - 2024" в городе по плану будет проведено восемь мероприятий", - сказал министр.

По его словам, молодежь Азербайджана проявляет себя достаточно активно не только внутри страны, но и за рубежом, что не может не радовать.

"Мы и впредь будем проводить различные мероприятия вместе с молодежными организациями в наших регионах", - сказал Ф.Гаибов.

Напомним, что сегодня стартовала международная программа "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества - 2024", реализуемая при совместном сотрудничестве Молодежного форума Организации исламского сотрудничества и министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Молодежный форум Организации исламского сотрудничества ежегодно выбирает из городов стран-членов Организации "Молодежную столицу" и организует в этом городе международные мероприятия в течение года.