Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо количество обезвреженных за неделю мин на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 10 июня 2024 15:53 (UTC +04:00)
Названо количество обезвреженных за неделю мин на освобожденных территориях Азербайджана

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обнародована еженедельная информация (03.06.2024 - 09.06.2024) об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию, за этот период в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено 88 противопехотных и 47 противотанковых мин, 615 неразорвавшихся боеприпасов. Были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1 362,3 гектара.

Отметим, что операции по разминированию осуществляли Агентство по разминированию, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости