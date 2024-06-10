Названо количество обезвреженных за неделю мин на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована еженедельная информация (03.06.2024 - 09.06.2024) об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию, за этот период в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено 88 противопехотных и 47 противотанковых мин, 615 неразорвавшихся боеприпасов. Были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1 362,3 гектара.

Отметим, что операции по разминированию осуществляли Агентство по разминированию, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба Азербайджана.

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