Началось 10-дневное мероприятие по поводу открытия «Сити Парк Молла» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - У нас отличные новости для любителей шопинга и развлечений. Началось 10-дневное мероприятие по поводу открытия «Сити Парк Молла», которое перенесет центр притяжения Баку в Белый город!

Если вы любите развлечения, не упустите эту возможность. Ведь на открытии будет череда развлекательных программ с участием звезд. В этом мероприятии могут участвовать все желающие: и взрослые, и дети, поскольку «Сити Парк Молл» не забыл своих маленьких гостей и запланировал для них специальные веселые программы.

К тому же, не забывайте, что во время мероприятия будут действовать специальные скидки на товары многих известных брендов.

Не упустите свой шанс стать частью этого грандиозного открытия. Хотите ли вы весело провести день с семьей, совершить отличный шопинг или просто познакомиться с чем-то новым, — все это вы сможете найти в торговом центре «Сити Парк Молл».

Одной из особенностей торгового центра является просторный детский развлекательный центр, призванный занять и развлечь детей. Дети могут наслаждаться увлекательными занятиями на интерактивных игровых площадках, пока родители проводят время в брендовых магазинах и любимых ресторанах.

Самым большим преимуществом «Сити Парка» является его адрес. Торговый центр, расположенный на пересечении проспекта Бабека и улицы Сулеймана Везирова, примечателен тем, что доступен каждому. До «Сити Парка» легко добраться на общественном транспорте как жителям центра города, так и его окрестностей; он также очень удобен для посещения на личном автомобиле. Вы легко сможете найти место для своего автомобиля в 2-этажной парковочной зоне и воспользоваться всеми преимуществами торгового центра.

Основная цель «Сити Парк Молла» – делать все возможное, чтобы его гости получили яркие впечатления не только во время открытия, но и в любой другой день его работы. Все, что вам нужно сделать, — это прийти и открыть для себя новое место, которое станет вашим любимым.