БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила остановки и стоянки транспортных средств.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, запрещается парковка или стоянка транспортных средств на обочине проезжей части во втором и последующих рядах, за исключением мотоциклов без боковых прицепов, мопедов, велосипедов и малых электромобилей.

За исключением велосипедов и малых электромобилей, другим транспортным средствам не разрешается останавливаться на велосипедных дорожках. При этом остановка транспортных средств, не являющихся легковыми автомобилями такси, на стоянках, обозначенных знаком "5.14", не допускается.

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