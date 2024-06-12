Минздрав организовал в городе Лачин кардиологическое обследование населения

БАКУ/Trend/ - При организации Министерства здравоохранения 12-го июня бригада врачей Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева Минздрава провела в городе Лачин кардиологическое обследование населения.

В ходе мероприятий, организуемых Министерством здравоохранения в рамках Программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории, проводятся различные медицинские осмотры среди граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.

Основной целью мероприятия является предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения.

В рамках акции бригада специалистов НИИ кардиологии, в том числе кардиолог, невропатолог, эндокринолог, медицинские сестры и лаборанты провели медицинское обследование населения. Также была проведена электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ), экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови. Помимо этого, гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

В целом в рамках кардиологической акции свыше 200 граждан прошли общий осмотр врачей.

После медицинских обследований для общественности Лачинского района было организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни, а также оказания первой помощи при повышенном артериальном давлении и сердечном приступе.

Выступившая с подробной презентацией директор Института кардиологии, профессор Гюльназ Дадашева отметила, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из актуальных вопросов современной медицины. По словам директора, наиболее значительными поведенческими факторами риска болезней сердца и инсульта являются нездоровое питание, низкий уровень физической активности, а также такие вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем.

Вместе с тем, на мероприятии местному населению была предоставлена полезная информация о сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике, а также даны ответы на интересующие участников вопросы.

Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.