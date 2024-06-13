В Баку началась установка железных конструкций для парковки велосипедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) начало работы по установке железных конструкций для парковки велосипедов.

Об этом Trend сообщили в AYNA.

Согласно информации, в Баку уже созданы парковочные места на улице Истиглалият и проспекте Азербайджан, поэтапно ведутся работы в этом направлении и на других парковочных пунктах.

Железные конструкции для парковки велосипедов планируется установить перед станциями метро, торговыми центрами, на территории Бульвара.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!