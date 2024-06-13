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В Баку началась установка железных конструкций для парковки велосипедов

Общество Материалы 13 июня 2024 18:48 (UTC +04:00)
В Баку началась установка железных конструкций для парковки велосипедов
Фото: Агентство наземного транспорта Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) начало работы по установке железных конструкций для парковки велосипедов.

Об этом Trend сообщили в AYNA.

Согласно информации, в Баку уже созданы парковочные места на улице Истиглалият и проспекте Азербайджан, поэтапно ведутся работы в этом направлении и на других парковочных пунктах.

Железные конструкции для парковки велосипедов планируется установить перед станциями метро, торговыми центрами, на территории Бульвара.

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