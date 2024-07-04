Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали три медали

БАКУ /Trend/ - Завершились выступления борцов греко-римского стиля на юношеском чемпионате Европы U20, проходящем в сербском Нови-Саде.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что азербайджанская команда завоевала еще 3 медали.

Исмаил Рзаев (82 кг) в финале встретился с Алпереном Бербером из Турции. Поединок завершился победой соперника.

Турал Ахмедов (60 кг) за 3-е место встретился с украинцем Богданом Гришиным. Наш борец победил со счетом 3:1 и занял 3-е место на пьедестале почета.

Руслан Нуруллаев (72 кг) повторил успех Турала. В матче за бронзу он встретился с Арионасом Колицопулосом и выиграл со счетом 4:1.

Фараим Мустафаев (67 кг) упустил шанс завоевать бронзу. В решающем поединке он проиграл грузину Рати Хозреванидзи со счетом 0:11.

Отметим, что Магомед Шюкюрзаде (63 кг) завоевал свою первую медаль в Нови-Саде. Он выиграл бронзу.