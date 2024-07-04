В Госагентстве по науке и высшему образованию Азербайджана произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - Назначен заведующий отделом по работе с научными учреждениями Государственного агентства по науке и высшему образованию Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в агентстве.

Было отмечено, что соответствующим приказом директора Госагентства Улькяр Саттаровой Мубариз Гафаршах оглу Гаджибеков назначен на должность заведующего отделом по работе с научными учреждениями.

M.Гаджибеков с отличием окончил механико-математический факультет Бакинского государственного университета, в 2005 году получил ученую степень доктора философии по математике, а в 2018 году - доктора математических наук.

Отметим, что до этого назначения Гаджибеков работал в Институте математики и механики при министерстве науки и образования и занимал должность профессора кафедры высшей математики в Национальной академии авиации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!