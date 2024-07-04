В Госагентстве по науке и высшему образованию Азербайджана произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - Назначен заведующий отделом по работе с научными учреждениями Государственного агентства по науке и высшему образованию Азербайджана.
Об этом Trend сообщили в агентстве.
Было отмечено, что соответствующим приказом директора Госагентства Улькяр Саттаровой Мубариз Гафаршах оглу Гаджибеков назначен на должность заведующего отделом по работе с научными учреждениями.
M.Гаджибеков с отличием окончил механико-математический факультет Бакинского государственного университета, в 2005 году получил ученую степень доктора философии по математике, а в 2018 году - доктора математических наук.
Отметим, что до этого назначения Гаджибеков работал в Институте математики и механики при министерстве науки и образования и занимал должность профессора кафедры высшей математики в Национальной академии авиации.
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