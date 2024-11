В рамках COP 29 пройдет мероприятие “City for People in Baku”

В рамках COP29, проходящего в Баку, состоится мероприятие под лозунгом "City for People in Baku: Transforming Urban Spaces for a Sustainable Future" (Город для людей в Баку: трансформация городских пространств ради устойчивого будущего).

На мероприятии, которое состоится 20 ноября, представитель AYNA, а также эксперт по транспорту Вусал Раджабли расскажут о концепции 'Город для людей', предстоящих работах, проектах и улучшении экосистемы.

В продолжение мероприятия будет представлена и обсуждена на панельной

сессии информация о мерах, принимаемых частным сектором для поддержки

экологических реформ в Баку.

В качестве участников дискуссии приглашены представитель AYNA, эксперт по транспорту Вусал Раджабли, руководитель направления заказов поездок компании Bolt в Азербайджане Наим Азизов,

исполнительный директор AmCham Гульнара Асланбейли и Сеймур Нифталиев, директор и глава юридического отдела KPMG. Гости обменяются идеями об экологически безопасных услугах такси, расширении микромобильности в Баку и перспективах на будущее.

Также своими мыслями об устойчивом развитии и изменении климата поделится Гием Отраж (Guillaime Otrage, COP29 Ride Team), член велокоманды COP29, проехавший до Баку более 6500 км.

Отметим, что панельную сессию проведет руководитель управления государственной политики компании Bolt Маарифа Пашаева.