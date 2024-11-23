Назначены новые заместители председателя Госагентства водных ресурсов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Ильхама Алиева назначены заместители председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, согласно распоряжению, Хайям Фахраддин оглу Мамедов назначен первым заместителем, Ильхам Узеир оглу Байрамов и Ильгар Тапдыг оглу Гюльмамедов - заместителями председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

В Госагентстве водных ресурсов состоялось заседание, на котором коллективу были представлены новоназначенные заместители председателя.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!