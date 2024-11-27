Azercell организует тренинг «Медиатехнологии: инновации и тренды» для представителей СМИ

БАКУ /Trend/ - ООО «Azercell Telecom» продолжает реализацию инициатив, направленных на развитие журналистики и повышение профессиональных навыков представителей прессы. 6 декабря, в профессиональный праздник работников связи и информационных технологий, лидирующий оператор мобильной связи организует специальный тренинг для журналистов, освещающих эту сферу. Тренинг на тему «Медиатехнологии: инновации и тренды», который проведет международный учебный центр, предоставит журналистам возможность углубить свои знания о новых трендах и передовых технологиях в медиа.

Журналистам, желающим принять участие в тренинге, необходимо пройти регистрацию по этой ссылке: https://forms.office.com/r/g1VyFRzqvD

Представители СМИ, имеющие опыт работы в печатных и электронных изданиях не менее одного года, должны заполнить соответствующую анкету и предоставить свои персональные данные, а также свои статьи/публикации на темы технологий, инноваций и цифрового развития, вышедшие за последние 6 месяцев (до 25 ноября 2024 года).

Заявки будет оценивать жюри, состоящее из экспертов в данной области, включая членов Совета Прессы. Журналисты, соответствующие вышеупомянутым критериям, получат специальное приглашение для участия на тренинге.

Последний срок подачи заявок: 1 декабря 2024 года.

Для получения дополнительной информации об инициативах и предстоящих мероприятиях Azercell посетите https://www.azercell.com/ru/