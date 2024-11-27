Пресечена попытка представить на Youtube песню в исполнении Шовкет Алекперовой как образца армянской музыки

БАКУ /Trend/ - В Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана был расследован факт размещения на Youtube песни "Yar gəldi yar", музыка которой принадлежит Адилю Гераю, слова Али Кериму, в исполнении известной азербайджанской певицы, народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой, в качестве образца армянской музыки.

Об этом сообщили Trend в агентстве.

Было отмечено, что песня "Yar gəldi yar" в исполнении Ш.Алекперовой была размещена на странице Youtube под названием "BehrooZ Abshar" 4 сентября 2016 года под "реквизитом" "Armenian Music, (Torkish languge) Music 15. (rare) Music 17. Şövkət Ələkbərova (rare)".

Видеозапись исполнения песни "Yar gəldi yar" Ш.Алекперовой в сопровождении Оркестра народных инструментов под управлением народного артиста Азербайджана Саида Рустамова была сделана 16 апреля 1957 года. Время воспроизведения (хронометраж) составляет 4,33 секунды, хранится в "Золотом фонде" АзТВ под кодовым номером 13313.

Для справки отметим, что управление имущественными правами Ш.Алекперовой на Youtube осуществляет ООО "Mikpro", действующее в городе Баку. В результате мер, осуществленных Агентством интеллектуальной собственности с привлечением ООО "Mikpro", видео, которое привело к нарушению прав Ш.Алекперовой как исполнительницы, было удалено со страницы Youtube "BehrooZ Abshar".

Тем самым руководства Youtube подтвердило нарушение прав Ш.Алекперовой как исполнительницы и нарушенные права были восстановлены", - сказали в ведомстве.

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