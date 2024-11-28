Игрушки формируют детский характер - психолог

БАКУ /Trend/ - Игрушки формируют детский характер.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала психолог Илаха Дадашева.

Психолог отметила, что играть с игрушками – любимое занятие детей.

"Они часами проводят время с игрушками, контактируют с ними и строят свой маленький мир в зависимости от "характера" игрушек", - сказала она.

По словам И.Дадашевой, взрослые, наблюдающие за всем этим со стороны, только умиляются их развлечениям, действиям и их отношению к своим игрушкам.

"Это может быть как хорошо, так и плохо. Время от времени мы наблюдаем это у детей. Когда в семье девочки старше, а мальчики младше, девочки играют в куклы, а иногда и мальчики играют с этими игрушками вместе с ними, что приводит к его спокойному и мягкому характеру.

Поскольку игрушечная машинка мальчика используется для того, чтобы "возить" куклу девочки в детский сад или школу, и обратно, то у девочек и мальчиков развивается чувство коллективной игры, обмена игрушками и чувство заботы", - добавила психолог.