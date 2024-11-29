БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут сведены к минимуму расходы населения на лекарства.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения" и "о медицинском страховании" (первое чтение) вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Было отмечено, что изменения создадут правовую основу для финансового удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах, повышения доступности и качества, а также защиты интересов застрахованных лиц.

В проекте предусмотрен ряд важных и прогрессивных шагов по совершенствованию и повышению качества медицинских услуг, предоставляемых гражданам, а также по снижению чувствительности населения к изменениям цен на лекарственные средства и минимизации затрат на них. Было отмечено, что принятие законопроекта обеспечит предоставление качественных и доступных медицинских услуг населению, что является одной из основных целей обязательного медицинского страхования.

Кроме того, в проекте отражены такие вопросы, как условия компенсации амбулаторных лекарственных средств по Обязательному медицинскому страхованию (ОМС) (новая статья 15-15.3-1), определение амбулаторных лекарственных средств по конверту услуг, предоставляемых в рамках ОМС, обеспечение амбулаторных лекарственных средств за счет фонда ОМС.

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

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