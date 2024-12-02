В связи с муниципальными выборами создан Центральный избирательный штаб ПЕА

БАКУ /Trend/ - 2 декабря состоялось очередное заседание правления партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Как сообщили Trend в партии, заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата Таир Будагов отметил, что Азербайджан, идущий уверенными шагами по пути демократии, находится в преддверии еще одного важного общественно-политического процесса.

«Как известно, 29 января 2025 года в нашей стране пройдут муниципальные выборы. ПЕА, являющаяся ведущей силой политической системы, на высоком уровне готовилась ко всем предыдущим выборам и одержала убедительные победы. Достойно оправдавшая надежды народа ПЕА на фоне новых реалий и вызовов участвует и в очередных муниципальных выборах с большой решимостью победить», - сказал он, доведя до внимания, что ПЕА выдвинет своих кандидатов по каждому из 118 избирательных округов.

Затем была предоставлена информация по вопросам повестки заседания.

Сначала на заседании был обсужден и утвержден «План мероприятий партии «Ени Азербайджан» в связи с муниципальными выборами в Азербайджанской Республике, назначенными на 29 января 2025 года».

Затем было принято решение о создании Центрального избирательного штаба партии «Ени Азербайджан» в составе 19 человек. Решением правления были назначены полномочные представители партии «Ени Азербайджан» и ее полномочный представитель по финансовым вопросам, а также лица, которые будут отслеживать заседания избирательных комиссий до дня голосования.

Выступившие на заседании заместитель председателя ПЕА Али Ахмедов, члены правления партии - Ариф Рагимзаде, Хикмет Мамедов, Мубариз Гурбанлы и Айнур Софиева говорили о предстоящих задачах по успешному проведению избирательной кампании.

Подводя итоги заседания, Т. Будагов выразил уверенность в том, что для участия в муниципальных выборов, как это было на предыдущих выборах, будут задействованы все ресурсы партии, и пожелал успехов ее членам, которым предстоит принять участие в данном процессе.

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