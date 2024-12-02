Прошла церемония в связи с завершением программы "Шуша - молодежная столица исламского мира" (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Прошла церемония в связи с завершением программы "Шуша - молодежная столица исламского мира".

В мероприятии приняли участие около 300 официальных представителей стран-членов и наблюдателей ОИС, молодежь, волонтеры, сообщает Trend.

Советник министра молодежи и спорта Азербайджана Рамиль Джаббаров рассказал о значении мероприятия и истории города Шуша.

"Мы испытываем гордость в связи с вашим участием в этой церемонии, проводимой при совместном сотрудничестве Организации исламского сотрудничества и министерства молодежи и спорта Азербайджана. Визит представителей молодежи исламских стран в Азербайджан будет проходить до 6 декабря", - сказал он.

Также будут организованы "Шушинский международный молодежный фестиваль", "Шушинская творческая мастерская", "Международный фестиваль - конкурс молодых исполнителей классической музыки исламского мира", "Творческий марафон", "Саммит G-Hub по игровым технологиям", "Форум молодых ученых исламских стран - SİNA", "Форум молодежных организаций стран ОИС".

Отметим, что 17 апреля 2024 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша "Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества" на 2024 год".

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