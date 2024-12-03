В Азербайджане внесены изменения в организацию обучения в магистратуре

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Содержание, организацию обучения в магистратуре и порядок присуждения степеней магистра".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно постановлению, магистратура обеспечивает осуществление подготовки специалистов по специализациям (отрасли, дисциплины, языки, язык и литература, регионы, страны, виды транспорта) в соответствии с классификацией специальностей, установленной Кабинетом министров на уровне магистратуры высшего образования. Специализации по каждой специальности определяются соответствующей образовательной программой.

Вести подготовку специалистов по специализациям на уровне магистратуры будут в высших учебных заведениях, осуществляющих выпуск на уровне бакалавриата (за исключением высших учебных заведений специального назначения в случаях, предусмотренных классификацией специальностей, определенных на уровне магистратуры высшего образования).

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