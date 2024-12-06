В Москве прошло мероприятие, посвященное азербайджанскому келагаи (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - По случаю 10-летия включения азербайджанского келагаи в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества в Московском доме национальностей состоялось мероприятие "Символизм келагаи и традиционное искусство".

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

С приветственной речью выступил председатель Совета национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Бахтияр Гасанов. Он предоставил информацию о келагаи, отметив, что это также символ древней культуры, исторических традиций, красоты и утонченности.

На мероприятии выступила исполнительница азербайджанских народных песен Тарана Гедабейли под аккомпанемент саза - национального музыкального инструмента Азербайджана.

Заместитель председателя Совета национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Гашим Алиев в своем выступлении подчеркнул, что наряду с азербайджанцами, на мероприятии присутствуют представители других народов.

В продолжение мероприятия был представлен музыкальный номер, поставленный азербайджанской молодежью на основе оперетты "Аршин мал алан" гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. Инициатор мероприятия, руководитель Женского союза Лейла Фараджова продекламировала стихи о келагаи. Секретарь московского отделения Союза писателей Азербайджана, поэт-переводчик Афаг Шыхлы рассказала об особенностях келагаи.

Бахтияр Гасанов вручил дипломы победителям конкурса о традиционной культуре производства женских шелковых головных уборов, говорится в информации Госкомитета.

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