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В Баку на дороге Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

Общество Материалы 7 декабря 2024 09:34 (UTC +04:00)
В Баку на дороге Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой в Баку на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с этим сотрудниками Центра были внесены изменения в информационно-скоростные табло.

В то же время на всех информационных табло установлен знак "скользкая дорога.

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