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За последние годы построено или восстановлено более 3900 школ - министр

Общество Материалы 12 декабря 2024 13:39 (UTC +04:00)
За последние годы построено или восстановлено более 3900 школ - министр

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане насчитывается около 4400 школ. Подавляющее большинство из них - до 90 процентов - были построены или восстановлены за последние годы.

Об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Trend.

По его словам, это число превышает 3900.

"Каждый год эта работа продолжается с учетом отдельных регионов согласно соответствующему плану.

Думаю, в ближайшие годы этот процесс поэтапно закончится. В то же время на освобожденных от оккупации территориях продолжается процесс строительства школ", - добавил министр.

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