Специалист-эксперт минздрава Азербайджана о влиянии погодных условий на здоровье

БАКУ /Trend/ - Погодные условия напрямую влияют на здоровье человека и функции организма.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio на волне 93.0 FM, заявил специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

Он отметил, что питание по сезону является одним из важных факторов поддержания здорового образа жизни.

По его словам, в холодную погоду организм тратит больше энергии на поддержание температуры.

"Поэтому возрастает потребность в продуктах, богатых белками, жирами и сложными углеводами. Неспособность поддерживать этот баланс может привести к нехватке энергии, ослаблению иммунной системы и проблемам с пищеварением",- отметил он.

Специалист-эксперт минздрава сказал, что ввиду уменьшения количества солнечных дней в зимний сезон, очень важно восстановить баланс витамина D, чтобы не ослаблять иммунитет.

"Рыба, жирная птица, куриные яйца и молочные продукты являются источниками витамина D, кальция и Омеги. В холодное время года важно принимать фрукты, богатые витамином С, поскольку этот витамин укрепляет защитный барьер слизистых оболочек и повышает устойчивость организма к респираторным инфекциям",- подчеркнул гастроэнтеролог.

"В холодную погоду люди часто болеют, потому что меньше времени проводят на свежем воздухе и предпочитают проводить время в закрытом помещении. А это, в свою очередь, создает благоприятные условия для заболеваний органов дыхания. В целом люди не болеют простудой - все дело в инфекциях. Длительное пребывание на холоде и свежем воздухе помогает укрепить иммунитет и обеспечивает сбалансированную работу иммунной системы", - добавил Э.Мамедов.