28 человек выжили в авиакатастрофе в городе Актау - МЧС Казахстана (ОБНОВЛЕНО)

АСТАНА /Trend/ - Согласно предварительным данным, 28 человек выжили в авиакатастрофе в городе Актау.

"По предварительным данным 28 выживших человек, из них 2 детей доставлены в больницы", - сообщили в МЧС Казахстана.

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12:15 (GMT+4)

По предварительным данным, 25 человек выжили в авиакатастрофе в городе Актау.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана.

"На борту самолета находилось 67 человек, из них 5 членов экипажа. По пострадавшим информация уточняется. Предварительно имеются 25 выживших человек из них 22 человека доставлены в больницу. Всего задействованы 150 человек личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП. Списки пассажиров уточняются", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее сегодня пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта города Актау.