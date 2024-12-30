Из Азербайджана в Сирию отправился первый караван с гуманитарной помощью (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Из Азербайджана в Сирию отправился первый караван гуманитарной помощи.

Как сообщает в понедельник Trend, караван состоит из 10 машин с около 200 тоннами продуктов питания и продовольственных товаров.

Отметим, что 29 декабря состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчина Рафиева с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асадом Хасаном Аш-Шибани.

Стороны договорились открыть новую главу, нацеленную на сотрудничество и дружбу в отношениях между Азербайджаном и Сирией, которых уже давно не существовало. С этой точки зрения до внимания сирийской стороны было доведено, что спустя 12 лет планируется возобновить работу посольства Азербайджана в Дамаске в короткие сроки.

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