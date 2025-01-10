Для каждого речевого нарушения есть соответствующие методы коррекции - специалист Минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для каждого речевого нарушения есть соответствующие методы коррекции.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом заявила логопед НИИ медицинской реабилитации Минздрава Айтекин Гаджиева.

"Прежде всего, хотелось бы отметить важность общения, поскольку речь формируется во время общения. Во время общения мы выражаем свои чувства и эмоции, свои мысли, обеспечиваем свою безопасность. Общение начинается с момента рождения ребенка: малыш плачет и мать на него реагирует. Умение общаться позволяет нам самоутвердиться как личность и выстроить отношения, что является важным фактором адаптации.

Существует 2 формы общения – вербальная и невербальная. Речь является вербальной формой общения. Использование речи позволяет нам во время общения выражать свои мысли словами и предложениями.

Речь является одной из высших психических функций человека. То есть во время речевого общения в комплексной форме участвуют многие психические функции, такие как восприятие, мышление, анализ и др. Речь развивается жестами и мимикой в устном общении, постепенным формированием свободной и правильной речи на родном языке. Речь не является врожденной способностью человека. Оно формируется постепенно по мере развития ребенка и зависит от многих факторов окружающей среды. Для речи важно сначала услышать. Тогда способность понимать и выражать свои мысли словами, которая возникает в центральном речевом аппарате, а в периферическом (исполнительный) речевом аппарате выражается – через язык, губы, мягкое небо, надгортанник, голосовые связки, вдох и выдох. В то же время ввиду того, что мы - социальные существа, очень важно речевое общение с другими людьми", - сказала она.

Речевые нарушения могут наблюдаться как у детей, так и у взрослых.

"У детей чаще наблюдаются врожденные и функциональные, а у взрослых – приобретенные речевые нарушения. Основными причинами могут быть неврологические, физиологические, факторы окружающей среды и психологические факторы",- отметила логопед.

А. Гаджиева подчеркнула, что способы устранения напрямую зависят от причины нарушения.

"Для каждого речевого нарушения есть соответствующие методы коррекции. Если нарушение возникло только по функциональным причинам, то проводятся логопедические сеансы. Однако если имеется патологическая причина и она проявилась как вторичная или третичная причина, то логопедические сеансы проводятся совместно с педагогическими, психологическими, медикаментозными и физиотерапевтическими методами лечения. В ходе коррекционной работы, в основном, предусмотрены как устные, так и письменные задания. В процессе восстановления речи необходимо использовать зрительный и двигательный анализаторы. Логопедические сеансы включают массаж, упражнения артикуляционной гимнастики, упражнения для постановки голоса, восстановление устной и письменной речи, работу над развитием импрессивной и экспрессивной речи ребенка и др. В это время речевые нарушения с помощью назначаемых специальных методов лечения частично или полностью устраняются",- говорит врач.

Она также отметила, что у взрослых чаще всего встречаются такие приобретенные формы нарушения произношения, как афазия и дизартрия.

"Эти нарушения речи в основном возникают после инсульта. Наблюдаются нарушения как сенсорики (восприятие), моторики (двигательная активность), так и правильного речевого произношения.

Как правило, восстановительное лечение после инсульта представляет собой синтез длительных медикаментозных и комплексных немедикаментозных мероприятий. Немедикаментозная реабилитация так же важна, как и медикаментозная. Здесь применяются различные комплексные методы – физкультура, физиотерапия, курортно-санаторное и психотерапевтическое лечение. В оптимальных условиях к процессу реабилитации также подключаются физиотерапевт-реабилитолог, логопед, психотерапевт и врач-невролог",- добавила она.

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