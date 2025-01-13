В Азербайджане определены перевозчики по трем междугородним автобусным маршрутам

БАКУ /Trend/ - Определены победители конкурса по перевозкам по междугородним автобусным маршрутам Мингячевир-Газах, Гянджа-Ханкенди-Шуша, Мингячевир-Ханкенди-Лачин.

Об этом Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, членами комиссии победителями были объявлены Расулов Шариф Кямал оглу (маршрут Мингячевир-Газах), юридическое лицо ООО "Фазиль-20" (маршрут Гянджа-Ханкенди-Шуша), Мустафаев Рафиг Шахид оглу (маршрут Мингячевир-Ханкенди-Лачин).

Отмечается, что междугородние маршрутные линии в соответствии с требованиями соответствующего законодательства выставляются агентством на конкурс поэтапно. Конкурс организован в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте", "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородных (межрайонных) и международных маршрутах автомобильным транспортом", утвержденными постановлением №52 Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

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