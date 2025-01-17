В СМИ арабских стран опубликована статья о трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В медиа арабских стран опубликована статья под названием "35-я годовщина трагедии Черного января" председателя Общества дружбы Египет-Азербайджан, ученого-исследователя Сеймура Насирова.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что статья была опубликована в газетах и на порталах Египта, Саудовской Аравии, Алжира, Сирии, Ливана и Ирака.

Подробно информируя о трагедии 20 января 1990 года в Азербайджане, председатель Общества сравнил ее с борьбой египетского народа против колониального гнета в 1919 году. В статье на фактах отмечается, что в обоих случаях в трагических событиях в этих странах активную роль сыграли армяне.

Автор подчеркнул, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев расценил январскую трагедию как посягательство на суверенные права азербайджанского народа.

Ученый-исследователь отметил, что против Азербайджана применяются двойные стандарты, оказывается поддержка армянам. Он напомнил, что в течение тридцати лет армяне разрушали азербайджанские памятники культуры в Карабахе, оскверняли мечети, превращали их в руины.

Со статьями можно ознакомиться по ссылкам ниже:

https://alharir.info/113738-2/

https://elalmelarby.com/?p=56543

https://www.agnaden.net/?p=47114

https://3aagell.blogspot.com/2025/01/35.html

https://baladnaalyoum.blogspot.com/2025/01/35.html

https://aldostoure.blogspot.com/2025/01/35.html

https://daynewsfirest.blogspot.com/2025/01/35.html

https://thekingdom-news.com/?p=3576

https://www.raiaam.com/Website/maqal/103850

https://www.alnuhud.com/?p=154990

https://garbnews.net/news/s/241849

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