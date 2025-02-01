Сеть автобусных полос в Баку будет расширена - AYNA

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в соответствии с новой маршрутной сетью специальные полосы общей протяженностью 112 км охватывают почти 40 улиц и проспектов Баку.

Об этом Trend сказал председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев.

Он отметил, что движущиеся по ним автобусы каждый день перевозят около 900 тысяч пассажиров.

"Наши специалисты продолжают работу над проектами по расширению сети автобусных полос", - добавил А. Рзаев.

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