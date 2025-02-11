Азербайджанские военнослужащие успешно участвуют в учениях «AMAN-25» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В городе Карачи Исламской Республики Пакистан продолжаются многонациональные военно-морские учения «AMAN-25», в которых принимает участие группа военнослужащих ВМС Азербайджана.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений группы подводного штурма и подводной обороны, представляющие нашу страну, продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении задач в рамках учений.

"На многонациональных учениях «AMAN-25», проводимых под девизом «Вместе во имя мира», морской спецназ Азербайджана успешно выполняет все поставленные задачи", - говорится в информации ведомства.

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