В Гражданский кодекс Азербайджана вносятся изменения

БАКУ /Trend/ - Могут быть приняты меры по управлению арестованным имуществом в случаях и порядке, установленных законом.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к Гражданскому кодексу, которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в кодекс будет добавлена статья 152.8-1 нового содержания.

Отметим, что законопроект подготовлен в связи с исполнением закона № 1114-VIQD от 29 марта 2024 года "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики". Проведено совершенствование правовой базы управления имуществом, на которое наложен арест указанным законом (продажа, сдача в аренду или управление), а также принятие мер по содержанию имущества. В Уголовно-процессуальный кодекс добавлена новая статья 253-1, которая предусматривает случаи и порядок управления арестованным имуществом. Также Кабинетом министров будут утверждены правила продажи, сдачи в аренду или управления арестованным имуществом с учетом необходимости детального регулирования этих вопросов.

Эти изменения не только повышают эффективность мер, принимаемых для обеспечения гражданского иска и специальной конфискации, но и служат предотвращению потери стоимости имущества, на которое наложен арест, для защиты имущественных прав собственника.

Поскольку меры по управлению имуществом, на которое наложен арест, связаны с правом собственности, предлагается соответствующая поправка в Гражданский кодекс.

Предполагается, что законопроект вступит в силу со дня установления Кабинетом министров соответствующих правил.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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