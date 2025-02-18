Обнародованы основные планы НОК Азербайджана на предстоящие 4 года

БАКУ /Trend/ - На заседании Исполнительного комитета был заслушан и одобрен четырехгодичный отчет.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью журналистам сказал вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде по завершении первого заседания вновь сформированного Исполнительного комитета (ИК) организации.

Он сообщил, что на заседании были определены планы НОК на предстоящие 4 года.

"Конечно, наша главная цель - Олимпийские игры и развитие олимпийского движения в Азербайджане. Поэтому наша главная задача – подготовка к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Мы верим, что эти игры будут для нас более успешными. Мы постараемся принять участие в самом престижном турнире четырехлетия большой командой. Конечно, это возможно только в координации с федерациями. Надеюсь, что НОК и национальные федерации будут тесно сотрудничать и добьются новых успехов в азербайджанском спорте. Уверен, что под руководством Президента Ильхама Алиева Национальный олимпийский комитет продолжит успешно развиваться, и мы добьемся новых спортивных достижений",- добавил он.

Отметим, что на IX Отчетно-выборной Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета членами исполнительного комитета НОК были избраны Президент Ильхам Алиев, а также Азер Алиев, Чингиз Гусейнзаде, Земфира Мефтахетдинова, Фарид Мансуров, Эльнур Мамедли, Фаиг Гараев, Алла Гасанова, Назим Гусейнов и Намиг Абдуллаев. Новыми членами ИК стали Чингиз Гусейнзаде, олимпийский чемпион по дзюдо Э.Мамедли и бывшая волейболистка А.Гасанова.

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