В Азербайджане будет проведена аттестация учителей музыкальных школ - министр

БАКУ /Trend/ - В конце этого месяца в Азербайджане пройдет аттестация учителей музыкальных школ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня в интервью журналистам заявил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли во время посещения памятника "Крик матери" в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Он отметил, что в то же время планируется проведение аттестаций и в других областях.

"Цель аттестации — оценка и определение профессиональных навыков специалистов, работающих в данной сфере", - добавил министр.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

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