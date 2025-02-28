В Азербайджане создается правовая основа для деятельности государственного органа, эксплуатирующего аэродром

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане понятие "эксплуатант аэродрома" не будет ограничиваться физическими или юридическими лицами, к ним добавится и государственный орган.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "Об авиации", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Так, понятие "эксплуатант аэродрома" будет трактоваться в рамках государственного органа, физического или юридического лица, эксплуатирующего один или несколько аэродромов на законных основаниях. Тем самым будет обеспечено создание правовой основы деятельности государственных органов, эксплуатирующих аэродром.

Положения глав 4 и 5 закона "Об авиации" регулируют вопросы поиска и спасения при авиационном происшествии, организации расследования авиационных происшествий и инцидентов, причин возникновения этих событий, подготовки отчета о результатах расследования. Учитывая требования Международной организации гражданской авиации относительно расследования авиационных происшествий и инцидентов независимым органом, предлагается четко регулировать ряд полномочий, предусмотренных статьями 16, 17, 18 и 19 закона.

В соответствии с требованиями Приложения 13 к Конвенции "О международной гражданской авиации" от 7 декабря 1944 года, государства-члены Международной организации гражданской авиации обязаны создать независимый орган для расследования авиационных происшествий и инцидентов, свободный от вмешательства гражданских авиационных учреждений и других органов, имеющих влияние на их деятельность. В связи с этим предлагается внести изменения в закон для определения правового статуса постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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