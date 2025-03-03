В Азербайджане важно разработать законодательный акт, касающийся домов без документов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане важно разработать нормативную базу по регистрации частных жилых домов, построенных самовольно.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

В докладе говорится, что одним из важных шагов в обеспечении права на жилье является регистрация жилых помещений, не имеющих официальных документов.

"Несмотря на наличие правовой базы для регистрации квартир в многоэтажных зданиях, механизм оформления самовольно построенных частных жилых домов до сих пор отсутствует. Это ограничивает право граждан на пользование и распоряжение недвижимостью, а также осуществление других связанных с ними прав", - подчеркивается в докладе.

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