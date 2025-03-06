"The Jerusalem Post" о цитировании Президентом Ирана стихотворения на азербайджанском языке

БАКУ /Trend/ - Выступая на Неделе культуры в Тебризе, Президент Ирана Масуд Пезешкиан прочитал стихотворение на родном языке, что было важным моментом, так как в зале сидели азербайджанцы, которые очень любят это произведение. В то же время это было частью мероприятия, посвященного культуре древнего азербайджанского города Тебриз, объединяющего в себе различные культуры.

Как сообщили Trend в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, об этом говорится в статье "Иранский Президент Пезешкиан столкнулся с притеснением в сфере культуры" в авторитетном мировом издании "The Jerusalem Post" известного израильского эксперта по арабскому миру и Ирану, полковника-лейтенанта разведывательного корпуса в отставке сил обороны Израиля, профессора востоковедения престижного израильского университета Бар-Илан и директора Центра ближневосточных и исламских исследований этого университета, исследователя Центра стратегических исследований Бегин-Садат доктора Мордехая Кедара.

В статье отмечается, что во время выступления Президента Пезешкиана на церемонии закрытия Недели культуры имел место драматический момент. Так, Пезешкиан почтил память известного поэта Мохаммеда Хосейна Бехджата Тебризи, известного в народе как "Шахрияр", процитировав несколько строк из его поэмы "Салам, Гейдар баба", написанной на азербайджанском языке. В это время один из организаторов мероприятия прервал речь главы государства и предупредил, чтобы тот не произносил стихотворение на азербайджанском языке. Пезешкиан, улыбаясь, сказал, что "от прочтения двух строф стихотворения на тюркском проблем не будет", вызвав аплодисменты собравшихся. Израильский профессор привел в статье с переводом строфы из стихотворения, произнесенные Президентом Ирана на азербайджанском языке.

В статье также отмечается, что этот момент напомнил о том, как стихи на азербайджанском языке декламировал бывший Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад во время визита в Тебриз.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке:

https://www.jpost.com/opinion/article-844092

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