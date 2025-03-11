Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков

БАКУ /Trend/ - 9 марта на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана было зафиксировано нарушение государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджанской Республики двумя неизвестными лицами.

Как сообщили во вторник Trend в ГПС Азербайджана, в результате проведенных пограничных поисковых и оперативных мероприятий были задержаны граждане Ирана Джавади Мохаммедреза Мохаммед (1999 года рождения) и Мирзаде Милад Джалал (2001 года рождения), которые пытались провезти через государственную границу наркотические вещества общей массой 9 килограммов 69 граммов.