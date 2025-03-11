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Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков

Общество Материалы 11 марта 2025 17:59 (UTC +04:00)
Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 9 марта на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана было зафиксировано нарушение государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджанской Республики двумя неизвестными лицами.

Как сообщили во вторник Trend в ГПС Азербайджана, в результате проведенных пограничных поисковых и оперативных мероприятий были задержаны граждане Ирана Джавади Мохаммедреза Мохаммед (1999 года рождения) и Мирзаде Милад Джалал (2001 года рождения), которые пытались провезти через государственную границу наркотические вещества общей массой 9 килограммов 69 граммов.

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