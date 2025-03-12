Здоровое, правильное питание имеет важное значение для поддержания стабильной массы тела - гастроэнтеролог-гепатолог

БАКУ /Trend/ - Здоровое, правильное питание имеет важное значение для поддержания стабильной массы тела.

Как сообщает Trend, об этом сказала гастроэнтеролог-гепатолог Научно-хирургического центра имени академика М.А.Топчубашева Министерства здравоохранения Туран Керимова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, важную роль в этом играет диета:

«Нормальный обмен веществ необходим для стабильного веса тела. Чтобы сбросить вес важно ускорить обмен веществ. В это время необходимо поддерживать правильный баланс белков, углеводов и жиров в рационе питания. Например, важно обращать внимание на то, какую часть пищи составляют мясо, овощи, углеводы (крупы, картофель, мучные изделия и др). Следует также отметить, что для поддержания стабильного веса очень важен не только размер порции, но и способ приготовления пищи, какие специи добавляются, а также продолжительность приготовления ингредиентов, добавляемых в пищу. Так, каждое блюдо имеет свою температуру и продолжительность приготовления. При соблюдении этого правила его состав (его витамины, минералы, аминокислоты и др.) остается практически неизменным и не распадается, и организм может его использовать».

Т. Керимова отметила, что необходимо также учитывать, какие продукты усваиваются быстрее, а какие - нет:

«Например, углеводы расщепляются быстрее, а жиры и белки — медленнее. При этом следует обращать внимание и на время приема пищи. Потому что ферментативные процессы днем проходят быстро, а днем – медленно. Все это приводит к правильной регуляции процесса пищеварения, что в свою очередь ускоряет обменные процессы. В результате масса тела остается стабильной».