Как обстоит ситуация с задержанными в Эритрее гражданами Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Члены экипажей трех судов Азербайджана, задержанных в Эритрее в ноябре прошлого года, до сих пор не освобождены.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в компании Caspian Marine Services B.V.

Было отмечено, что они обеспечиваются питанием, поддерживают ограниченные контакты с членами своих семей.

"Их состояние здоровье в порядке", - сообщили в компании.

Кроме того, в ответ на запрос Trend в министерстве иностранных дел сообщили, что новой информации по рассматриваемому вопросу нет.

Ранее сообщалось, что переговоры продолжаются.

Напомним, что 7 ноября 2024 года суда CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3, плавающие под флагом Азербайджана и эксплуатируемые азербайджанским филиалом компании Caspian Marine Services B.V., следуя в Абу-Даби (ОАЭ) маршрутом через Суэцкий канал, были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий.

Несмотря на предварительную связь с портовыми властями Эритреи, из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации, вход судов в 12-мильные территориальные воды был расценен как несанкционированный.

В результате соответствующие органы Эритреи задержали эти суда. Всего на судах находятся 24 человека, из которых 18 членов экипажа являются гражданами Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!