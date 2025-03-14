Назван объем электроэнергии, которой "Азеришыг" обеспечил потребителей в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В 2024 году ЗАО "Азеришыг" обеспечило потребителей в Азербайджане 19,9 миллиарда кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает в пятницу Trend, информация об этом нашла отражена в отчете о деятельности Кабинета министров в 2024 году, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

С начала года уровень сбора платы за потребленную электроэнергию составил 97,6 процента.

На ветровых электростанциях, переданных на баланс ЗАО, в течение года было произведено 38,5 миллиона кВт/ч электроэнергии.

В отчете отмечается, что ОАО "Азеришыг" в 2024 году проложило в общей сложности 4 миллиона 281,1 км кабельных и воздушных линий различного напряжения.

В отчетном году количество потребителей по ОАО "Азеришыг" также увеличилось и составило 2 миллиона 984 тысячи, из которых 2 миллиона 794,8 тысячи бытовые, а 189,2 тысячи - небытовые потребители.

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