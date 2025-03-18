В Баку проходит форум "Туркманское наследие: cолидарность гражданского общества" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Центре Гейдара Алиева по линии Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики проходит форум "Туркманское наследие: солидарность гражданского общества".

Как сообщает во вторник Trend, в форуме принимают участие более 30 представителей гражданского общества из Ирака, Сирии и Турции.

Среди них председатель туркманской группы иракского парламента, общественно-политический деятель Аршад Салех, представитель Союза иракских историков, главный редактор газеты "Туркманели" Нажат Шукюр, руководитель иракского туркманского телеканала Tert TV Тюркеш Салех, президент Федерации сирийских туркманских ассоциаций Тарык Суло Чевизчи, основатель Сирийской туркманской платформы Асад Арбер и другие.

На форуме представители гражданского общества туркманского происхождения проведут совместные дискуссии с местными НПО в рамках панельных заседаний "Общие ценности: следы истории и культуры" и "Взгляд в будущее: новые возможности и инициативы".

Накануне мероприятия – 15-17 марта – туркманские гости посетили город Физули, названный в честь гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, жившего и творившего в Ираке, а также другие освобожденные от оккупации территории – города Шуша, Ханкенди, Ходжалы и село Суговушан, приняли участие в праздничных торжествах, посетили Парк Победы в Баку, Парк военных трофеев и другие достопримечательности столицы Азербайджана.

По окончании форума 18 марта в Баку вместе с туркманскими гостями будет отпразднован последний предноврузовский вторник – илахыр чершенбе.

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