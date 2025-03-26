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Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)

Общество Материалы 26 марта 2025 13:29 (UTC +04:00)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - По случаю праздника Новруз в освобожденном от оккупации городе Ханкенди, где вновь возрождается жизнь, были зажжены праздничные костры, проведен торжественный концерт.

Как сообщает в среду Trend, в эти праздничные дни растет число посещающих город Ханкенди, наряду с другими освобожденными районами страны. Особенно много гостей приезжает из Баку и близлежащих районов.

Гости знакомятся с достопримечательностями города Ханкенди.

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Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
Растет число посещающих город Ханкенди в дни праздника Новруз (ФОТО)
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