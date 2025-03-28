Ясли-детский сад в селе Сарыджалы Агдамского района расчитан на 100 мест (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ясли-детский сад в селе Сарыджалы Агдамского района расчитан на 100 мест.

Как передает в пятницу Карабахское бюро Trend, об этом журналистам сообщили во время медиатура в селе Сарыджалы.

Было отмечено, что в яслях-детском саду на 100 мест, построенном в соответствии с современными стандартами, созданы все условия для обучения и воспитания малышей, их подрастания в здоровой среде.

Все комнаты оснащены необходимым оборудованием. Особое внимание здесь будет уделяться обеспечению интеллектуального и физического развития детей с первых лет жизни, выявлению их талантов и способностей, охране здоровья малышей, формированию у них умения налаживать общение. В яслях-детском саду будут действовать пять групп.

На территории детского сада создана игровая площадка, установлены различные аттракционы и спортивные сооружения, проведены масштабные работы по благоустройству.

Напомним, что 27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новых частных домах в селе Сарыджалы.

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