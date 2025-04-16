Несмотря на неблагоприятные погодные условия, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в штатном режиме

Несмотря на наблюдаемые на территории страны интенсивные осадки и сильный ветер, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает функционировать в штатном режиме.

Взлётно-посадочные полосы, аэродромный комплекс и терминальные здания полностью находятся в эксплуатации и технически полностью готовы к безопасному приёму и отправке рейсов.

В настоящее время скорость ветра на территории аэропорта в северном и северо-западном направлении усилилась до 40–50 м/с. Все требования авиационной безопасности строго соблюдаются, а соответствующие службы работают в усиленном режиме. Обеспечивается бесперебойная координация с авиакомпаниями и метеорологическими структурами, осуществляется оперативная реакция на изменения погодных условий.

Пассажирам рекомендуется:

Планировать поездку в аэропорт заранее, учитывая возможные задержки в пути;

Для более удобной организации передвижения использовать автобусы “Aeroexpress”, курсирующие от станции метро “28 мая” до аэропорта;

При возникновении любых вопросов или необходимости обращаться к сотрудникам аэропорта или авиакомпаний.

Международный аэропорт Гейдар Алиев желает всем пассажирам комфортного и безопасного путешествия.