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Несмотря на неблагоприятные погодные условия, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в штатном режиме

Общество Материалы 16 апреля 2025 13:12 (UTC +04:00)
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в штатном режиме

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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Несмотря на наблюдаемые на территории страны интенсивные осадки и сильный ветер, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает функционировать в штатном режиме.

Взлётно-посадочные полосы, аэродромный комплекс и терминальные здания полностью находятся в эксплуатации и технически полностью готовы к безопасному приёму и отправке рейсов.

В настоящее время скорость ветра на территории аэропорта в северном и северо-западном направлении усилилась до 40–50 м/с. Все требования авиационной безопасности строго соблюдаются, а соответствующие службы работают в усиленном режиме. Обеспечивается бесперебойная координация с авиакомпаниями и метеорологическими структурами, осуществляется оперативная реакция на изменения погодных условий.

Пассажирам рекомендуется:

  • Планировать поездку в аэропорт заранее, учитывая возможные задержки в пути;
  • Для более удобной организации передвижения использовать автобусы “Aeroexpress”, курсирующие от станции метро “28 мая” до аэропорта;
  • При возникновении любых вопросов или необходимости обращаться к сотрудникам аэропорта или авиакомпаний.

Международный аэропорт Гейдар Алиев желает всем пассажирам комфортного и безопасного путешествия.

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