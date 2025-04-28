К 2030 г. потребность в освоении новых специальностей в мире возникнет у 375 млн человек - омбудсмен

БАКУ /Trend/ - Согласно международным исследованиям, в связи с внедрением высоких технологий, к 2030 году потребность в освоении новых специальностей и новых навыков вновь возникнет у примерно 375 миллионов человек во всем мире, что составляет около 14% от общей численности рабочей силы.

Как сообщает Trend, об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на конференции в Баку на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

"Развитие искусственного интеллекта на глобальном уровне в последние годы привело к радикальным изменениям во многих секторах с дальнейшим расширением сфер его применения. Эта практика, в частности, направлена на повышение эффективности и прозрачности процесса принятия решений, оптимизацию управления, минимизацию финансовых затрат и облегчение доступа граждан к услугам. Хотя оцифровка и искусственный интеллект, с одной стороны, создают благоприятные возможности в различных областях, с другой стороны, они обусловливают новые социальные вызовы", - сказала омбудсмен.

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