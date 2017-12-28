Apple и Amazon планируют инвестировать в экономику Саудовской Аравии

28 декабря 2017 17:51 (UTC+04:00)

Компании Apple и Amazon ведут переговоры о входе напрямую на рынок Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Обе компании представлены в королевстве, однако через сторонние организации. По сведениям агентства, Apple ведет переговоры с Главным управлением по инвестициям Саудовской Аравии, соглашение может быть достигнуто уже в феврале следующего года. Первый магазин компании может быть открыт в стране в 2019 году. На данный момент Apple занимает второе место по продажам мобильных телефонов в Саудовской Аравии, уступая южнокорейской компании Samsung.

Переговоры Amazon с регулятором находятся на более ранней стадии, их ведет подразделение компании, занимающееся облачными технологиями, - Amazon Web Services.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В результате авиаударов аравийской коалиции в Йемене погибли не менее 68 человек
В мире 15:45
Наследный принц Саудовской Аравии посетит Турцию
Турция 14:02
Apple увеличила выплаты главе компании
Экономика 12:41
Доля Apple на рынке смартфонов резко снизилась в III квартале
В мире 27 декабря 20:13
Макрон призвал короля Саудовской Аравии к "полному снятию" блокады Йемена
Арабские страны 27 декабря 15:12
Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Центральная Азия 27 декабря 13:56
Таджикистан хочет взымать налоги с Google, Apple, Microsoft и Facebook
Центральная Азия 26 декабря 14:36
Турция и Саудовская Аравия обсудят региональные вопросы
Турция 25 декабря 16:47
В Йемене в результате авиаударов аравийской коалиции погибли не менее 50 хуситов
В мире 25 декабря 11:05
Премьер Ливана заявил об уходе в отставку под давлением Эр-Рияда
Арабские страны 25 декабря 08:12
Эр-Рияд требует от задержанного принца $6 млрд за освобождение
Арабские страны 23 декабря 21:52
Samsung увеличил долю на рынке мобильных устройств Азербайджана
IT 23 декабря 10:57
Жители США подают иски против Apple, намеренно замедляющей старые iPhone
В мире 22 декабря 13:35
Россия и Саудовская Аравия до конца года согласуют поставки С-400
В мире 21 декабря 20:18
Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии ракетную атаку из Йемена
США 21 декабря 02:30
Алжир осудил запуск с йеменской территории ракеты по столице Саудовской Аравии
Арабские страны 21 декабря 00:19
Apple позволит разработчикам создавать единые приложения для iOS и macOS - СМИ
В мире 20 декабря 23:35
Саудовская Аравия закрыла КПП с Катаром
Другие страны 20 декабря 10:14