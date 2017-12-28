Apple и Amazon планируют инвестировать в экономику Саудовской Аравии

Компании Apple и Amazon ведут переговоры о входе напрямую на рынок Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Обе компании представлены в королевстве, однако через сторонние организации. По сведениям агентства, Apple ведет переговоры с Главным управлением по инвестициям Саудовской Аравии, соглашение может быть достигнуто уже в феврале следующего года. Первый магазин компании может быть открыт в стране в 2019 году. На данный момент Apple занимает второе место по продажам мобильных телефонов в Саудовской Аравии, уступая южнокорейской компании Samsung.

Переговоры Amazon с регулятором находятся на более ранней стадии, их ведет подразделение компании, занимающееся облачными технологиями, - Amazon Web Services.

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