Азербайджан и Турция обсуждают увеличение транзитных грузоперевозок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация во главе с министрои экономики, председателем Координационного совета по транзитным грузоперевозкам Шахином Мустафаевым находится с визитом в Карсе, говорится в распространенном воскресенье сообщении министерства.

Азербайджанская делегация сначала посетила памятник общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила цветы.

Затем на встрече с министром транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмедом Арсланом обсуждались возможности развития сотрудничества во всех сферах, в том числе в транспортно-транзитной области. Было отмечено, что в транзитных перевозках увеличилось число грузовых машин, направляющихся из Турции в Центральную Азию и в обратном направлении. Созданная инфраструктура (железная дорога, международный морской торговый порт Алят) открывает широкие возможности для дальнейшего увеличения грузоперевозок. На встрече особо была отмечена важность поощрения Транскаспийского транзитного и торгового коридора Восток-Запад. Также обсуждены вопросы расширения экономических связей между странами, в частности, в сфере транспорта и транзитных перевозок.

Далее азербаджанская делегация направится в Грузию, где проведет ряд встреч с официальными лицами страны. В рамках встреч будут обсуждены сотрудничество в экономической сфере, а также вопросы расширения связей в транспортно-транзитной сфере.

(Текст: Али Гасымов)

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