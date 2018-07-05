В Азербайджане не зарегистрировано отравлений от импортных спиртных напитков

БАКУ /Trend/ - Повышение риска отравления в летний период является одной из проблем, которая беспокоит население. В том числе общественный интерес представляют вопросы, связанные с импортом в страну поддельных спиртных напитков или напитков неизвестного происхождения.

Государственный таможенный комитет сообщает, что все виды спиртных напитков проходят таможенный контроль в порядке, установленном законодательством. После того, как установлено, что документы, необходимые для таможенного оформления, отвечают требованиям законодательства, продукция импортируется в Азербайджан. Если возникает сомнение в качестве продукции, это продукция сразу же проверяется в центральном управлении таможенной экспертизы.

В сообщении Государственного таможенного комитета говорится, что в отделении токсикологии Клинического медицинского центра за прошедший период 2018 года не было зарегистрировано случаев химического отравления и смерти в связи употреблением спиртных напитков.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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