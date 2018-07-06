FAO приступит к реализации трех проектов в Азербайджане (ФОТО)

6 июля 2018 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно договору о сотрудничестве FAO с Азербайджаном, в ближайшее время начнется реализация трех проектов. Об этом сообщила руководитель офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Мелек Чакмак во время встречи с президентом Международного Евразийского фонда печати (МЕФП) Умудом Мирзоевым.

Чакмак проинформировала о проекте и программах, которые реализует возглавляемый ею офис в Азербайджане, рассказала о дальнейших планах FAO.

Руководитель офиса отметила важность оказания особого внимания как повышению урожайности в сельском хозяйстве Азербайджана, так и обеспечению продовольственной безопасности.

На встрече была обсуждена деятельность FAO в Азербайджане, в том числе, сотрудничество между МЕФП и FAO, вопросы по применению передового международного опыта в стране и др.

Мирзоев отметил, что МЕФП готов сотрудничать с FAO:

«У Фонда в Тертере есть земельный участок площадью в шесть гектар. Там можно создать базу саженцев. Это означает новые рабочие места для людей. Кроме того, там же, в Тертере, действует фермерское хозяйство, состоящее из 54 голов. МФЕП готов к успешному сотрудничеству с FAO», - сказал Мирзоев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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