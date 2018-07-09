Азербайджан откроет винные дома в России и Китае (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан откроет винные дома в России и Китае.

Об этом было сказано на встрече с членами Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана, состоявшейся при поддержке министерства экономики и организационной поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), говорится в понедельник в сообщении министерства экономики.

Министр экономики Шахин Мустафаев отметил, что осуществляются комплексные и последовательные мероприятия по поддержке производства и экспорта вина, и добавил, что создание Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана имеет важное значение с точки зрения развития предпринимательства, а также производства и увеличения экспорта вина, расширения экспортных возможностей страны. Министр сказал, что государство оказывает всестороннюю поддержку частному сектору для увеличения экспорта ненефтяной продукции.

Мустафаев добавил, то механизм поощрения экспорта в этой области играет важную роль. Было сказано, что около 45 процентов поощрения экспорта приходится на виноградные вина и другие спиртные напитки.

Было отмечено, что с целью развития и поощрения виноделия планируется открыть винные дома в Шанхае, а затем в Пекине и других городах Китая, а также в России.

Члены Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана подчеркнули, что поощрение механизмов поддержки производителей и бренда Made in Azerbaijan создает для предпринимателей большой стимул. Было отмечено, что члены ассоциации принимают участие во многих бизнес-форумах и других мероприятиях, получают возможность поощрения продукции и достигают успешных результатов.

На встрече обсуждались задачи, вытекающие из «Государственной программы по развитию виноделия в Азербайджане на 2018-2025 годы», и их исполнение, производство винной продукции и возможности роста экспорта, были выслушаны предложения предпринимателей, а также даны ответы на их вопросы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.